https://news.day.az/politics/1834050.html Председатель Национального совета Словакии посетил Парк Победы в Баку - ФОТО Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши 13 мая посетила Парк Победы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул. Председатель Национального совета Словакии возложил венок к монументу Победы.
