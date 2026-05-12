В будущем трамвай в Баку будет функционировать по пяти направлениям.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АМИ Trend и независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов.

"В государственной программе на 2025-2030 годы имеются специальные статьи касательно трамвая. В настоящее время разрабатывается концептуальный план. Предварительно планируется строительство трамвайной линии от Мехтиабада до центра города Баку, с обсуждением нескольких альтернативных вариантов. В будущем планируется функционирование трамвая в Баку по пяти направлениям. Предварительно предполагается прокладка линии в районах с высокой плотностью населения и ограниченным доступом к массовому общественному транспорту. Цель заключается в том, чтобы трамвай не заменял метро и автобус, а, напротив, стал связующим звеном между ними", - сказал он.