https://news.day.az/sport/1833828.html Азербайджанские гимнастки завоевали две золотые медали в Португалии - ФОТО Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире, прошедшем в португальском городе Портимао. Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики, в командном зачете на соревнованиях юниорок золотые медали с 94 000 баллами завоевали Азада Атакишиева и Нурай Мурадлы. Тем самым, наша сборная опередила США и Италию.
В индивидуальной программе в упражнениях с мячом Азада Атакишиева завоевала золотую медаль с 25 500 баллами, а Гёвхар Ибрагимова - серебряную медаль с 25 900 баллами.
