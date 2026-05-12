Азербайджанские гимнастки завоевали две золотые медали в Португалии

Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире, прошедшем в португальском городе Портимао.

Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики, в командном зачете на соревнованиях юниорок золотые медали с 94 000 баллами завоевали Азада Атакишиева и Нурай Мурадлы. Тем самым, наша сборная опередила США и Италию.

В индивидуальной программе в упражнениях с мячом Азада Атакишиева завоевала золотую медаль с 25 500 баллами, а Гёвхар Ибрагимова - серебряную медаль с 25 900 баллами.