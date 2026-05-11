США рано или поздно заберут у Ирана обогащенный уран

Соединенные Штаты рано или поздно заберут у Ирана запасы обогащенного урана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил американский лидер Дональд Трамп.

"Рано или поздно мы их получим", - сказал он в интервью программе Full Measure.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.