Операция «Проект свободы» в Ормузском проливе может быть возобновлена

Дональд Трамп заявил, что при отсутствии прогресса в переговорах с Ираном США могут возобновить операцию "Проект свободы", направленную на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер рассказал журналистам.

По словам Трампа, если стороны не достигнут договоренностей, Вашингтон может вернуться к реализации "Проекта свободы". При этом он отметил, что текущий переговорный процесс способен положительно повлиять на дальнейшее развитие инициативы.

Глава Белого дома также подчеркнул, что ожидает в ближайшее время ответа Тегерана на предложения США по урегулированию конфликта.