https://news.day.az/world/1833274.html Операция «Проект свободы» в Ормузском проливе может быть возобновлена - Трамп Дональд Трамп заявил, что при отсутствии прогресса в переговорах с Ираном США могут возобновить операцию "Проект свободы", направленную на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Как передает Day.Az, об этом американский лидер рассказал журналистам.
Операция «Проект свободы» в Ормузском проливе может быть возобновлена - Трамп
Дональд Трамп заявил, что при отсутствии прогресса в переговорах с Ираном США могут возобновить операцию "Проект свободы", направленную на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Как передает Day.Az, об этом американский лидер рассказал журналистам.
По словам Трампа, если стороны не достигнут договоренностей, Вашингтон может вернуться к реализации "Проекта свободы". При этом он отметил, что текущий переговорный процесс способен положительно повлиять на дальнейшее развитие инициативы.
Глава Белого дома также подчеркнул, что ожидает в ближайшее время ответа Тегерана на предложения США по урегулированию конфликта.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре