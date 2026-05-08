Армения против участия в военных блоках

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения не должна состоять в каком-то военном блоке, отвечая на вопрос о возможном вступлении в НАТО в интервью медиагруппе Deutsche Welle.

"Я не считаю, что Армения должна быть в каком-то военном блоке, я считаю, что роль Армении, учитывая, где наша страна находится, учитывая наши возможности, она должна быть нейтральной и не должна быть ни в одной, ни в другой чаше. Наша страна маленькая, и для одной, и для другой стороны она будет предметом торга, а я не хочу, чтобы моя страна была предметом торга ни для России, ни для Брюсселя, ни для США, ни для другой стороны", - сказал он, передает Day.Az.

При этом Симонян отметил, что вопрос свертывания российской 102-й военной базы в Армении на повестке не стоит. "Почему Армения должна действовать по принципу "все или ничего" и портить отношения со странами, с которыми у нее были долгие отношения? Да, есть проблемы, да, мы не разделяем очень много вещей, не считаем правильным то, что происходит в мире, войну в Украине и все остальное - что могут нам предложить европейские партнеры? ЕС это же не военный (блок). Я не исключаю, что когда-нибудь этот вопрос мы будем поднимать, но такого вопроса, чтобы снимать российскую базу, на данный момент у нас нет", - сказал он.