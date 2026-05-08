Азербайджанский документальный фильм удостоен спецнаграды на фестивале в США

Короткометражный документальный фильм режиссера Матлаба Мухтарова "Дворцы памяти" удостоен награды "Почетное упоминание" (Honorable mention) в категории "Короткометражный документальный фильм" на 21-м Фестивале кино Юго-Восточной Европы (SEEfest), прошедшем в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Агентстве кино Азербайджанской Республики (ARKA).

Отмечалось, что SEEfest - одна из престижных платформ, ежегодно проводимых в Лос-Анджелесе с миссией донесения различных точек зрения до американских зрителей и представления кинематографа Юго-Восточной Европы международной аудитории. Фестиваль ежегодно делает выбор из тысяч заявок. В этом году в конкурсную программу документального кино было отобрано всего 6 фильмов. Нахождение среди них "Дворцов памяти" является успехом нашего документального кино.

Мировая премьера киноленты ранее состоялась в рамках престижного Международного фестиваля документального кино Jihlava (Jihlava IDFF) Чехии.

Фильм режиссера Матлаба Мухтарова и продюсера Эмиля Наджафова произведен компанией Rental Azerbaijan. Этап постпродакшна фильма был осуществлен при поддержке ARKA, действующего при Министерстве культуры.

"Дворцы памяти" повествуют о том, как режиссер идет по следам своего первого воспоминания. Разыскивая следы детства и прогуливаясь по улицам города, где он родился и вырос, режиссер начинает задаваться вопросом: действительно ли произошло событие, связанное с его отцом и бабушкой, умершими, когда ему был один год.

Премьера "Дворцов памяти" на таком престижном фестивале, как Jihlava, а затем присуждение специальной награды на SEEfest являются примером успеха азербайджанского документального кино на международной арене.