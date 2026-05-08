Британцев попросили вернуться в ЕС

Европейская партия зеленых официально выступила с призывом к Великобритании вернуться в Европейский союз (ЕС). Документ был одобрен на ежегодной встрече руководства партии в Брюсселе, передает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Брексит стал политическим и экономическим провалом с долгосрочными негативными последствиями для жителей Соединенного Королевства и всей Европы... Европейская зеленая семья ясно заявляет: будущее Соединенного Королевства лежит в Европейском союзе", - сказано в декларации.

После принятия документа зеленые партии по всей Европе должны будут учитывать эту позицию в своих политических дискуссиях и официальных заявлениях.

Как отмечается, это первый случай, когда общеевропейская политическая партия официально выступила за возвращение Великобритании в состав ЕС.