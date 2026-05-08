Apple может отказаться от дешевого MacBook Neo

Apple может пересмотреть конфигурацию базовой версии MacBook Neo на фоне высокого спроса и роста себестоимости устройства. Об этом сообщил журналист Тим Калпан со ссылкой на источники, знакомые с производственными планами компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, спрос на MacBook Neo оказался значительно выше ожиданий, из-за чего Apple увеличила объем выпуска ноутбука еще на 5 млн единиц. В то же время компания столкнулась с нехваткой отбракованных чипов Apple A18 Pro, которые ранее использовались в устройстве.

Теперь Apple придется заказывать полноценные партии процессоров у TSMC по полной стоимости. При этом большинство чипов будут содержать все шесть графических ядер, одно из которых компания планирует отключать программно для соответствия характеристикам устройства. Такой подход может привести к росту производственных затрат.

На этом фоне Apple рассматривает возможность отказа от стартовой конфигурации MacBook Neo с накопителем 256 ГБ и ценой $599. В продаже может остаться только более дорогая версия стоимостью на $100 выше, оснащенная SSD на 512 ГБ и сканером отпечатков Touch ID.

Отмечается, что компания уже использовала схожую стратегию в отношении Mac mini, постепенно отказавшись от наиболее доступной модификации.

Кроме того, Apple может расширить палитру цветов MacBook Neo, чтобы поддержать интерес к устройству и стимулировать дальнейший спрос.