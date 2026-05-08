Иран и США могут вскоре договориться о транзите судов через Ормузский пролив

Иран и Соединенные Штаты в ближайшее время могут достичь договоренностей об обеспечении безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил со ссылкой на дипломатический источник саудовский телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обеспечение безопасного транзита судов через Ормузский пролив уже близко", - приводит телеканал слова дипломата. По его данным, в настоящий момент участники консультаций, которые проходят при посредничестве Пакистана, "сосредоточены на меморандуме о взаимопонимании по прекращению войны, открытию Ормузского пролива и смягчению блокады" исламской республики со стороны США. Ожидается, что Иран передаст свой ответ на последнее предложение уже в пятницу.

Вместе с тем источник Al Arabiya подчеркнул, что "переговорный процесс идет сложно, препятствия по-прежнему остаются". По его словам, окончательное урегулирование более широких вопросов, касающихся иранской ядерной программы и параметров полного открытия Ормузского пролива, может "потребовать проведения дополнительных раундов переговоров".