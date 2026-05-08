На Формулу-1 в Баку поступило 49 тысяч заявок за три дня

Регистрация на волонтерскую программу Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026, который пройдет 24-26 сентября, завершилась с рекордным результатом.

Как сообщает Day.Az, всего за 72 часа было подано 49 тысяч заявок - это самый высокий показатель за всю историю Гран-при Азербайджана. Для сравнения: в 2024 году поступило 16 тысяч заявок, а в прошлом году - 31 тысяча.

Отмечается, что гонка 2026 года имеет особое значение, поскольку в этом году бакинский этап Формулы-1 отметит свое 10-летие. Именно юбилей стал одной из причин резкого роста интереса к волонтерской программе. Начальный этап регистрации уже завершен.

При отборе предпочтение будет отдаваться кандидатам с высокой мотивацией, хорошими коммуникативными навыками и умением работать в команде.

Напомним, что в прошлом году более 2000 волонтеров были задействованы в организации Formula 1 Azerbaijan Grand Prix по различным направлениям.

Впереди у зарегистрированных кандидатов - этапы отбора и собеседований. Участники, успешно прошедшие отбор, затем будут привлечены к различным программам обучения Baku City Circuit Academy. Во время гоночной недели они будут работать по разным операционным направлениям.

Следить за последними новостями о волонтерской программе и процессе отбора можно на официальных страницах Baku City Circuit в социальных сетях.