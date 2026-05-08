Новая ж/д станция в Баку поможет сократить пробки

Ввод в эксплуатацию станции "Дярнягюль", расположенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, может оказать серьезное влияние на транспортный поток, въезжающий в столицу с северного и северо-западного направлений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, одной из крупнейших проблем Баку в настоящее время остаются пробки, возникающие в утренние и вечерние часы.

Особенно это касается направления Сумгайыт-Баку, где тысячи людей ежедневно пользуются личными автомобилями, автобусами и маршрутками. Это приводит к росту заторов на шоссе Баку-Сумгайыт, в районе Бинагади, на проспекте Зии Буниятова и других основных магистралях города.

Одним из главных преимуществ станции "Дярнягюль" является ее расположение рядом с сетью метро. Такая интеграция позволит пассажирам после выхода из электропоезда без необходимости пользоваться дополнительным транспортом удобно добираться на метро в различные районы города. В результате многие жители могут отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

Новая станция особенно поможет сократить потери времени для пассажиров, прибывающих из направлений Сумгайыт, Хырдалан, Масазыр и Бинагади. Если в часы пик поездка на автомобиле по этому маршруту иногда занимает 1-2 часа, то по железной дороге добраться до пункта назначения можно будет значительно быстрее.