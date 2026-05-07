Продолжаются многонациональные учения EFES-2026

В братской Турецкой Республике успешно продолжаются многонациональные совместные учения EFES-2026, в которых принимает участие группа военнослужащих Азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, согласно плану очередного этапа учений, представители Азербайджана, Турции, Албании, Нигера, Нигерии и Румынии провели тренировки по поисковым действиям в пещерах, укрытиях и тоннелях, а также по горной подготовке.

Отметим, что в ходе учений, приближенных к условиям реального боя, азербайджанские военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.