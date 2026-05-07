В Азербайджане до конца года планируется разработка 33 инструментов ИИ в аграрной сфере

До конца этого года в аграрной сфере Азербайджана планируется разработка 33 инструментов искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова сегодня в рамках 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство" в Баку.

Она отметила, что при обсуждении инноваций, направленных на облегчение физического труда работников сельскохозяйственного сектора, особое внимание следует уделять роли ИИ.

"В области цифровизации и искусственного интеллекта в аграрной сфере уже начато использование 13 разработанных инструментов ИИ. На первую половину 2026 года предусмотрена разработка 18 инструментов. А до конца этого года планируется создание 33 инструментов ИИ", - добавила замминистра.