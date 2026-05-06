Китайцы купят испанский завод Ford для выпуска Geely

Испанский завод Ford начнет выпускать китайские автомобили Geely. По данным испанского издания La Tribuna de Automoción, китайская Geely достигла соглашения о покупке сборочной линии на заводе Ford в Валенсии (Испания), сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Предполагается, что на оборудовании завода Ford будут выпускать мультигибридный автомобиль Geely EX2 на архитектуре GINA (Global Intelligent New Energy Architecture).

EX2 - это компактный электрический кроссовер длиной 4,13 м, предлагающий батареи на 30,1 и 40,1 кВт·ч и запас хода до 410 км по циклу CLTC. По неофициальным данным, Ford также может получить собственную версию автомобиля на той же платформе - потенциального преемника модели Puma.

В компании Ford комментарий дали осторожный: "Мы постоянно ведём переговоры со многими компаниями. Ничего не завершено". В Geely Europe отказались от комментариев, однако отраслевые источники считают сделку почти финальной.