Вниманию родителей, дети которых пойдут в первый класс

С 6 мая 2026 года начинается прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2026-2027 учебный год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, процесс приема будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az.

Электронный прием детей в первые классы охватывает общеобразовательные учреждения всех городов и районов страны. При регистрации в первый класс наличие удостоверения личности ребенка является обязательным.

Отметим, что в этом году около 81 тысячи детей, обучавшихся в группах дошкольной подготовки в азербайджанском секторе, были автоматически переведены в первый класс.