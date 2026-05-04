В "Азербайджанском доме" в Штутгарте почтили память Мир Джалала Пашаева

В "Азербайджанском доме", расположенном в немецком городе Штутгарт, состоялось памятное мероприятие, посвящённое 118-й годовщине со дня рождения выдающегося писателя, учёного-литературоведа и педагога Мир Джалала Пашаева.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие учителя и учащиеся воскресной азербайджанской школы при "Азербайджанском доме", активисты диаспоры, члены семьи шехида Первой Карабахской войны Шахина Наджафова, а также представители местной общественности.

Среди гостей были также советник министерства культуры, молодёжи и спорта федеральной земли Баден-Вюртемберг Маттиас Вольф, немецкие и итальянские интеллектуалы. Руководитель "Азербайджанского дома" в Штутгарте, член правления Альянса азербайджанцев Германии, композитор Гюнай Мирзаева рассказала о богатом жизненном пути и многогранном творчестве писателя. Она подчеркнула исключительные заслуги Мир Джалала Пашаева в развитии азербайджанской литературы и научной мысли, отметила, что в его произведениях полноценно отражены национально-духовные ценности и историческое прошлое нашего народа.

Журналист, награждённый орденом "Шохрат", Светлана Мирзаева поделилась с участниками воспоминаниями о своём учителе Мир Джалале Пашаеве. Она отметила, что Мир Джалал Пашаев, воспитавший огромную плеяду учеников, считал сохранение чистоты и безупречное владение родным языком нравственным долгом каждого азербайджанца и формировал у своих учеников высокую гражданскую позицию. Как художественное, так и научное наследие писателя является духовным учебником, прививающим молодому поколению жизненные ценности.

Ученица десятого класса, проживающая в Штутгарте, молодой посол Европейского парламента Аида Велиева выступила с интересной презентацией о творчестве Мир Джалала Пашаева.

Советник министерства культуры, молодёжи и спорта федеральной земли Баден-Вюртемберг Маттиас Вольф, в свою очередь, выразил удовлетворение участием в мероприятии, посвящённом памяти писателя, педагога и учёного с многогранным творчеством. Он высказал пожелание перевести на немецкий язык ряд произведений писателя.

Отметим, что в настоящее время в двадцати странах мира действуют тридцать два "Азербайджанских дома". Один из них - штутгартский "Азербайджанский дом", открытый в начале этого года.