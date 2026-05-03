МИД Ирана призвал страны мира отвергнуть «вопиющие» правонарушения США

Иран считает захват Соединенными Штатами своего судна нарушением международного права.

Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети X представитель МИД Иcламской Республики Исмаил Багаи.

В посте он подчеркнул, что мировое сообщество, члены ООН и генсек организации должны отвергать "нормализацию подобных вопиющих" действий.

19 апреля военные США, перехватив сухогруз Touska под флагом Ирана, нарушили режим прекращения огня. По версии Вашингтона, судно Touska "не выполнило неоднократные предупреждения американских сил в течение шести часов". В ответ на захват судна Исламская Республика нанесла удар дронами по кораблям противника.

После случившегося под вопросом оказались дальнейшие переговоры о мире между сторонами конфликта. Несмотря на это, в конце месяца Иран добился освобождения шести членов экипажа захваченного судна и занимается освобождением еще 22 своих граждан, оставшихся на борту.