Отец в Бангладеш прыгнул под поезд, чтобы спасти сына - ВИДЕО Отец в Бангладеш прыгнул под поезд, чтобы спасти своего сына, который упал на рельсы. Мужчина бросился прикрыть тело ребёнка, чтобы удержать сына на земле в надежде, что поезд поднимется достаточно высоко и не заденет их. Оба не пострадали.
