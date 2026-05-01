В Барде обнаружено более 8 килограммов наркотических средств - ВИДЕО
Сотрудники отдела полиции Барды задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков - Мансура Мамедова и Амила Мусаева.
Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе досмотра у них было изъято 4 кг 340 г гашиша, 3 кг 250 г марихуаны и 1 кг опия.
Задержанные заявили, что приобрели наркотики, ввезенные в страну контрабандным путём, с целью организации их сбыта на территории Бардинского района.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Отмечается, что с начала года в Барде в результате проведенных полицейских операций из незаконного оборота изъято более 21 килограмма наркотических средств.
