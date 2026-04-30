https://news.day.az/world/1831309.html Сильный снегопад обрушился на Китай - ВИДЕО Сильный снегопад в конце апреля обрушился на район Куньмин в провинции Юньнань на юге Китая. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Данный снегопад может иметь экономические последствия, к примеру, ожидается резкий рост стоимости популярного чая пуэр, большая часть которого выращивается в Юньнане.
Сильный снегопад обрушился на Китай - ВИДЕО
Сильный снегопад в конце апреля обрушился на район Куньмин в провинции Юньнань на юге Китая.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Данный снегопад может иметь экономические последствия, к примеру, ожидается резкий рост стоимости популярного чая пуэр, большая часть которого выращивается в Юньнане.
