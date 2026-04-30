Сильный снегопад обрушился на Китай - ВИДЕО

Сильный снегопад в конце апреля обрушился на район Куньмин в провинции Юньнань на юге Китая. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Данный снегопад может иметь экономические последствия, к примеру, ожидается резкий рост стоимости популярного чая пуэр, большая часть которого выращивается в Юньнане.