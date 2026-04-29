Ожидается ли снижение цен на рынке жилья летом?

С началом сезона отпусков на рынке аренды жилья в столице наступает затишье, однако картина последних лет заметно отличается от прежних периодов. Квартиры, освобождаемые студентами, уезжающими в районы после закрытия университетов, уже не обеспечивают ожидаемого снижения цен на рынке.

Как сообщает Day.Az, эксперт по недвижимости Эльнур Азадов в комментарии для Demokrat.az отметил, что с 15 июня ежегодно в секторе недвижимости, особенно на рынке аренды, начинаются определенные изменения.

"Основная причина - отъезд студентов, приезжающих из районов и регионов. Они освобождают съемные квартиры. В результате в период с 15 июня по 15 августа на рынке возникает определенный вакуум. В это время освобождается больше жилья, особенно в более доступном сегменте - с арендной платой около 500-600 манатов в месяц. Из-за увеличения предложения в эти месяцы обычно наблюдается некоторое снижение цен. Однако за последние два года ситуация изменилась. По сравнению с предыдущими годами количество освобождаемых студентами квартир сократилось. Причина в том, что в августе становится сложнее найти новое жилье, поэтому часть студентов предпочитает не освобождать квартиры. То есть, даже уезжая на летние каникулы, они сохраняют за собой жилье".

По словам эксперта, так поступают примерно 25-30% студентов.

"Это связано с тем, что, сдав квартиру, при повторной аренде они вынуждены либо платить больше за то же жилье, либо вообще сталкиваются с трудностями при поиске подходящего варианта. Поэтому некоторые студенты считают более целесообразным сохранить ранее арендованные квартиры. Одной из причин дефицита на рынке недвижимости также является сокращение числа доступного жилья. В центральных и прилегающих районах города сносятся многие старые жилые здания. Например, в районах Байыл, Советский, Кубинка, вокруг проспекта Нариманова, а также в Насиминском районе ранее было много такого жилья. Со временем эти здания были снесены, а на их месте реализованы пилотные проекты. В результате количество недорогих арендных квартир постепенно сокращается. Уменьшение старого жилого фонда напрямую влияет на рост цен на рынке", - сказал он.