В Азербайджане будет определен порядок проведения конкурсов по финансированию проектов в сфере культуры
В Азербайджане в сфере культуры будет определен порядок проведения конкурсов по финансированию проектов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О культуре", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
В соответствии с законом, грантовое финансирование проектов в сфере культуры будет осуществляться согласно закону Азербайджанской Республики "О грантах" с целью стимулирования инновационной деятельности и исследований, направленных на развитие и повышение качества услуг в сфере культуры, а также культурно-творческих индустрий, развитие инфраструктуры учреждений культуры, повышение осведомленности в сфере культуры.
Порядок проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере культуры определяется органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.
В законодательстве понятие "культурные индустрии" заменено термином "культурные и креативные индустрии".
