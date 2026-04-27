Yelo Bank объявляет о запуске очередной акции "Дни покупок без комиссии", которая делает инвестиционные возможности еще более выгодными и доступными для клиентов.

В рамках акции с 27 апреля по 9 мая комиссия за операции по покупке акций и ETF на сумму от 10 USD через Yelo Invest составит 0 USD. Это позволит как начинающим, так и опытным инвесторам приобретать ценные бумаги крупнейших мировых компаний без дополнительных комиссионных расходов.

Yelo Invest предоставляет пользователям удобный и полностью цифровой доступ к международным финансовым рынкам. Среди основных преимуществ сервиса:

Лимитный ордер: Пользователям не нужно постоянно отслеживать рыночную цену. Достаточно установить желаемую цену покупки или продажи, и система автоматически выполнит операцию при достижении указанного уровня.

Более 14 000 инвестиционных инструментов: Широкий выбор акций и ETF позволяет пользователям диверсифицировать портфель и формировать инвестиционную стратегию в соответствии со своими целями.

16-часовая торговая сессия: Возможность совершать сделки в течение расширенного торгового периода делает инвестирование более гибким и удобным.

Полностью онлайн-процесс: Открыть инвестиционный счет можно за несколько минут прямо в приложении Yelo App без визита в банк.

Yelo Bank приглашает клиентов воспользоваться периодом покупок без комиссии и начать формировать свое финансовое будущее уже сегодня. Скачать приложение и узнать подробнее о Yelo Invest можно по ссылке: https://ylb.az/invest.

Услуга Yelo Invest предоставляется ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" на основании лицензии №087910.



