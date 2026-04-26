Азербайджанский борец завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Азербайджанский борец Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) завоевал золотую медаль чемпионата Европы по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финальной схватке наш борец одолел Владислава Байцаева (Венгрия) - 8:0.

Ранее другой представитель нашей страны Али Цокаев (92 кг) также завоевал золотую медаль, одолев Ахмеда Батаева (Болгария) со счетом 5:3.

Кроме того, Арсений Джиоев (86 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата, в финальной схватке уступив Ибрагиму Кадиеву (UWW) - 1:2.

Туран Байрамов (74 кг) также завоевал серебряную медаль чемпионата, уступив Таймуразу Салказанову (Словакия) - 2:4.