https://news.day.az/sport/1830517.html Азербайджанский борец завоевал золотую медаль чемпионата Европы Азербайджанский борец Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) завоевал золотую медаль чемпионата Европы по борьбе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финальной схватке наш борец одолел Владислава Байцаева (Венгрия) - 8:0.
Ранее другой представитель нашей страны Али Цокаев (92 кг) также завоевал золотую медаль, одолев Ахмеда Батаева (Болгария) со счетом 5:3.
Кроме того, Арсений Джиоев (86 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата, в финальной схватке уступив Ибрагиму Кадиеву (UWW) - 1:2.
Туран Байрамов (74 кг) также завоевал серебряную медаль чемпионата, уступив Таймуразу Салказанову (Словакия) - 2:4.
