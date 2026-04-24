Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам

Американский лидер Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран намерен сделать предложение в ответ на требования США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Они делают предложение, а мы посмотрим", - сказал он в интервью агентству Reuters, не приведя деталей.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в субботу направятся в Исламабад для переговоров с Ираном.