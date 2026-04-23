В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

24-25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах Азербайджана объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана.

Отмечается, что в Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гяндже, Нафталане, Горанбое, Самухе, Дашкесане, Гедабее, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Мингячевире, Барде, Евлахе, Тертере, Агдаме, Лерике, Ярдымлы, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шамахе, Гобустане, Гусаре, Хызы, Сальяне и Нефтчале в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер со скоростью до 20,8-28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны в рамках желтого предупреждения будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

