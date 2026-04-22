Meta начнет следить за сотрудниками через клавиатуры и мыши

Meta внедрит инструменты отслеживания активности на рабочих компьютерах сотрудников в США путем сбора данных о движениях мыши, кликах и нажатиях клавиш, а также периодическом создании скриншотов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

Система Model Capability Initiative будет активироваться при работе с корпоративными сервисами и использоваться для обучения и доработки ИИ-моделей. Основной целью называют формирование датасетов, отражающих реальные сценарии взаимодействия человека с интерфейсами, включая работу с меню, сочетаниями клавиш и другими элементами управления.

В компании отмечают, что данные не предназначены для оценки производительности сотрудников и будут использоваться исключительно в исследовательских целях. При этом, по словам представителя Meta, в систему были внедрены дополнительные меры по защите конфиденциальной информации.

Технический директор компании Эндрю Босворт подчеркнул, что стратегия развития ИИ предполагает постепенный переход к модели, в которой автоматизированные агенты выполняют основные задачи, а сотрудники выполняют функции контроля и координации.