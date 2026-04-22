Деградацию смартфонов объяснили

Журналисты издания Notebookcheck на примере нового телефона Motorola показали, как высокие цены на память начали губительно влиять на рынок смартфонов. Материал доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала заявили, что из-за резкого роста цен на оперативную память и накопители производители вынуждены ухудшать характеристики смартфонов. Причем больше всего пострадали дешевые устройства, так как на их выпуске компании и так сильно экономят. В качестве примера деградации авторы привели Motorola Moto G67.

Новый смартфон Motorola получил качественный и яркий 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей. При этом аппарат стоит в Европе всего 200 евро, или около 18 тысяч рублей. Также специалисты отметили, что у аппарата аккуратно собранный корпус. Однако при этом девайс, вышедший в начале 2026 года, имеет всего 4 гигабайта оперативной памяти.

По мнению специалистов Notebookcheck, недостаток памяти приводит к заметным ограничениям при многозадачности и использовании ресурсоемких приложений. Смартфон не может быстро переключаться между приложениями, так как ему приходится закрывать их. В заключение авторы отметили, что предшественник Moto G67 поставлялся с 6, 8 и даже 12 гигабайтами оперативной памяти.