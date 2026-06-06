ЕС выделил миллионы евро на реализацию проектов развития Гянджи

Европейский Союз (ЕС) выделил миллионы евро на поддержку проектов развития Гянджи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила посол Европейского Союза в Азербайджане Марияна Куюнджич на встрече с главой исполнительной власти города в рамках мероприятия "Европейский городок-2026" в Гяндже.

Посол отметила, что Низаминский муниципалитет города Гянджи ещё в 2022 году присоединился к инициативе "Глобальное соглашение мэров".

По её словам, Гянджа также вошла в программу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Зелёные города" как первый пилотный город в Азербайджане.

Марияна Куюнджич подчеркнула, что ЕБРР подписал с городом Гянджа кредитное соглашение на сумму 35 миллионов евро с целью поддержки реализации "Приоритетной инвестиционной программы по водоснабжению и сточным водам Гянджи".

"Кроме того, в 2022 году в рамках Восточноевропейского партнёрства по энергоэффективности и окружающей среде был выделен кредит в размере более 12 миллионов евро. В результате будет обновлено более 80 процентов существующей инфраструктуры уличного освещения", - подчеркнула посол.

Она добавила, что представительство Европейского Союза также предоставило грантовую поддержку этому кредиту в размере 2,5 миллиона евро.

В завершение своего выступления посол выразила удовлетворение от пребывания в Гяндже.