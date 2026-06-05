В Баку прошел отчетный концерт «Волшебные звуки одного вечера»

В Международном центре мугама прошел отчетный концерт "Волшебные звуки одного вечера", подготовленный воспитанниками Бакинской одиннадцатилетней музыкальной школы № 15 имени Рауфа Гаджиева. Это учебное заведение вырастило немало талантливых музыкантов, ставших лауреатами международных конкурсов. В этот вечер юные артисты и творческие коллективы школы представили зрителям насыщенную программу, продемонстрировав отличную подготовку и искреннюю любовь к музыке, сообщает Day.Az.

Среди гостей мероприятия были деятели культуры, руководители образовательных учреждений сферы искусства, а также преподаватели, для которых этот концерт стал наглядным результатом их плодотворного труда. В зале также присутствовали взволнованные родители и преданные поклонники классической музыки, создавшие в этот вечер атмосферу поддержки и творческого праздника.

На вечере воспитанники школы - пианисты, скрипачи, вокалисты и таристы, трубачи и исполнители на других инструментах, продемонстрировали отличную подготовку, музыкальность и артистизм. В зале прозвучала мировая классика - знаменитые произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Музыкальные номера в исполнении ребят вызвали огромный интерес и публика, не скрывая восторга, благодарила юных артистов бурными, долго не смолкающими аплодисментами.

Этот отчетный концерт стал не просто подведением итогов учебного года. Он наглядно доказал, насколько выросли ребята, раскрыв уникальные способности каждого ученика и их умение уверенно держаться на сцене. Для многих молодых исполнителей этот вечер стал важным шагом в большой мир искусства, подтвердившим высокий творческий потенциал всей школы.

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