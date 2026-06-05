У румынского порта прогремел взрыв

Вблизи румынского порта Констанца произошел мощный взрыв.

Как передает Day.Az, видео происшествия распространилось в сети.

По предварительным данным, взорвался морской дрон, на борту которого находились десятки килограммов взрывчатки. Территория инцидента оцеплена.