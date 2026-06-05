https://news.day.az/world/1839477.html У румынского порта прогремел взрыв - ВИДЕО Вблизи румынского порта Констанца произошел мощный взрыв. Как передает Day.Az, видео происшествия распространилось в сети. По предварительным данным, взорвался морской дрон, на борту которого находились десятки килограммов взрывчатки. Территория инцидента оцеплена.
У румынского порта прогремел взрыв - ВИДЕО
Вблизи румынского порта Констанца произошел мощный взрыв.
Как передает Day.Az, видео происшествия распространилось в сети.
По предварительным данным, взорвался морской дрон, на борту которого находились десятки килограммов взрывчатки. Территория инцидента оцеплена.
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