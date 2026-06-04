В Баку проходит выставка Azerbaijan Jewelry Show.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит с 4 по 6 июня в Бакинском дворце спорта и объединяет компании из Азербайджана и Турции, работающие в ювелирной отрасли.

В рамках выставки представлены драгоценные камни, ювелирные изделия из золота и серебра, слитки и монеты, бижутерия, упаковочные материалы для ювелирных изделий, а также оборудование и аксессуары для ювелирной промышленности.

Общая площадь выставки составляет 4000 м², а число компаний-участников - 50-60.