https://news.day.az/economy/1839182.html В Баку проходит выставка Azerbaijan Jewelry Show - ФОТО В Баку проходит выставка Azerbaijan Jewelry Show. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит с 4 по 6 июня в Бакинском дворце спорта и объединяет компании из Азербайджана и Турции, работающие в ювелирной отрасли.
В Баку проходит выставка Azerbaijan Jewelry Show - ФОТО
В Баку проходит выставка Azerbaijan Jewelry Show.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит с 4 по 6 июня в Бакинском дворце спорта и объединяет компании из Азербайджана и Турции, работающие в ювелирной отрасли.
В рамках выставки представлены драгоценные камни, ювелирные изделия из золота и серебра, слитки и монеты, бижутерия, упаковочные материалы для ювелирных изделий, а также оборудование и аксессуары для ювелирной промышленности.
Общая площадь выставки составляет 4000 м², а число компаний-участников - 50-60.
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