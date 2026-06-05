Золото и серебро подешевели

На товарных рынках зафиксировано снижение цен на драгоценные металлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на площадке COMEX стоимость августовских фьючерсов на золото с поставкой в 2026 году снизилась на 0,84%, составив 4 467 долларов США за тройскую унцию (31,1 грамма).

В свою очередь, цена июльских фьючерсов на серебро с поставкой в 2026 году также уменьшилась - на 1,59%, до 72,8 доллара США за тройскую унцию.