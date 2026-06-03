Автор: Акпер Гасанов

Перед нами - показательный случай саморазоблачения. Именно так следует воспринимать заявления кандидата в премьер-министры Армении от блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна о том, что 44-дневную войну 2020 года якобы можно было остановить на этапе боев за Физули. Правда, саморазоблачение получилось какое-то укороченное, обрезанное, лишенное важнейших деталей. И потому возникает естественное желание услышать от господина Карапетяна более развернутый рассказ - о том, чем именно, как и в каких масштабах он участвовал в поддержке оккупации азербайджанских территорий.

Было бы, например, весьма интересно узнать, сколько оружия он закупил и каким образом переправлял его в Армению в ходе 44-дневной войны. В Азербайджане, без сомнения, с живым интересом изучили бы подобную информацию. Более того, можно не сомневаться, что нашлось бы и желание организовать для него своеобразную "встречу поколений" - с бывшими главарями карабахского сепаратистского режима, которые уже несут ответственность за совершенные преступления.

Но даже без этих уточнений возникает вполне логичный и резонный вопрос: с какой стати российский олигарх армянского происхождения вообще вмешивался в ход войны? По чьему поручению он это делал? Был ли это акт личной инициативы или же часть более широкой политической игры? Пока на эти вопросы нет ответа. И, судя по стилю самого Карапетяна, вероятность услышать честные и исчерпывающие признания крайне невелика.

Тем более что речь идет о человеке, для которого, судя по его публичным заявлениям, искажение реальности - не редкость, а скорее привычный инструмент. Достаточно вспомнить его утверждение о том, что "Никол Пашинян дал согласие на расселение в Армении 300 тысяч азербайджанцев". Это заявление вызвало столь очевидное опровержение со стороны самого Пашиняна, что тот публично заявил о намерении обратиться в суд. В ответ Карапетян поспешил заявить, что это было всего лишь "предположение". Примечательно, что подобные "предположения" у него возникают исключительно в политически чувствительных темах и неизменно носят провокационный характер.

В таком случае позволительно и нам высказать предположение: возможно, Самвел Карапетян был бы куда органичнее в совершенно иной роли. Например, представлять город Калугу на музыкальном конкурсе "Славянский базар". В этом качестве от него, по крайней мере, не требовалось бы ни политической ответственности, ни понимания сложнейших процессов региональной безопасности.

Проблема в том, что, стремясь к власти в Армении, Карапетян демонстрирует фундаментальное непонимание ключевого факта: исход 44-дневной войны не определялся ни его гипотетическими советами, ни тактическими колебаниями армянского руководства. Этот исход был предрешен. И предрешен он был не в момент боев за Физули. Он был заложен задолго до 2020 года - в последовательной государственной стратегии Азербайджана, направленной на восстановление территориальной целостности страны.

Речь идет о комплексной политике, реализуемой на протяжении многих лет. Она включала в себя экономическое развитие, позволившее создать устойчивую ресурсную базу, дипломатическую работу, обеспечивающую международную поддержку принципа территориальной целостности, а также системное строительство современных вооруженных сил.

Ключевую роль в этом процессе сыграла стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в которой военная составляющая была лишь одним из элементов более широкой государственной концепции. Эта стратегия предполагала не импровизацию, а планомерную подготовку, не ситуативные решения, а долгосрочное видение. Именно поэтому попытки задним числом представить войну как цепочку упущенных возможностей для Армении выглядят не просто несостоятельными, но и абсурдными.

Они игнорируют главный фактор - стратегическое превосходство Азербайджана, сформированное задолго до начала активной фазы конфликта. Вопрос стоял не о том, где именно завершатся боевые действия - в Физули или в другом районе. Вопрос стоял о принципиальном исходе, и он был очевиден: полное восстановление суверенитета Азербайджана над своими территориями. Поэтому нынешние заявления армянских политиков, включая Самвела Карапетяна, следует рассматривать в контексте внутренней политической борьбы в Армении.

Это попытка перераспределить ответственность за поражение, найти удобные объяснения и предложить обществу альтернативные версии событий, которые могли бы смягчить восприятие реальности. Однако такие попытки неизбежно сталкиваются с фактами. А факты заключаются в том, что Азербайджан одержал победу в освободительной войне, восстановил свою территориальную целостность и продемонстрировал эффективность своей государственной стратегии.

В этом смысле любые рассуждения о том, "что могло бы быть", остаются лишь в сфере предположений. Они не меняют ни прошлого, ни настоящего. И тем более не могут служить основанием для серьезного политического анализа. Реальность такова, что 44-дневная война стала закономерным результатом длительного исторического процесса. И попытки переписать ее задним числом, подгоняя под политические амбиции отдельных фигур, лишь подчеркивают разрыв между реальностью и риторикой. Именно в этом разрыве и проявляется подлинное содержание заявлений Самвела Карапетяна - не как альтернативной версии истории, а как примера того, как политика превращается в набор громких, но пустых утверждений.