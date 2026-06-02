Сахиба Гафарова выступила на конференции женщин-парламентариев МПС

2 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на Глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза, проходящей в столице Сербии - Белграде.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в своем выступлении на тему "Продвижение к паритету: преодоление препятствий, создаваемых гендерными стереотипами и негативными социальными нормами" С. Гафарова подчеркнула, что подобные мероприятия наглядно демонстрируют важность международного сотрудничества, значение обмена мнениями и распространения передового опыта, отметив, что обсуждаемые сегодня проблемы не ограничиваются одной страной или регионом.

Подчеркивалось, что на сегодняшний день достигнут ряд важных успехов, однако по-прежнему существуют проблемы, требующие решения. По словам председателя Милли Меджлиса, наиболее сложной из них остаются стереотипы и социальные нормы, ограничивающие личностное развитие женщин.

Отмечалось, что каждое общество обладает своими традициями, культурными и социальными ценностями. К сожалению, негативные стереотипы и социальные нормы, связанные с ролью женщины в обществе, во многих местах пустили глубокие корни.

"Как парламентарии, мы рассматриваем законодательство как важнейший инструмент, поскольку именно оно определяет необходимые нормативно-правовые рамки. Однако мы также понимаем, что одно лишь законодательство не способно обеспечить желаемые результаты. Для этого необходим более системный и всесторонний подход, основанный на вовлечении всего общества", - заявила С. Гафарова.

Спикер проинформировала о работе, проводимой в Азербайджане в направлении обеспечения гендерного равенства и расширения представительства женщин во всех сферах жизни. Как отметила С. Гафарова, существующие сегодня в нашем обществе представления о гендерном равенстве на самом деле отражают наши национальные традиции, сформировавшиеся много лет назад. Так, азербайджанские женщины исторически воспринимались как равноправные партнеры и оказывали решающее влияние на общественное развитие. После провозглашения в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики - первой парламентской республики на мусульманском Востоке - Азербайджан стал одной из первых стран мира, предоставивших женщинам право избирать и быть избранными, а на мусульманском Востоке - первой такой страной. С. Гафарова отметила, что это историческое решение было принято раньше, чем женщинам были предоставлены равные политические права в ряде европейских государств. Это означает, что с самого начала принципы равенства, инклюзивности и демократического представительства стали неотъемлемой частью политической культуры Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева реализован ряд важных мер по борьбе с бытовым насилием, устранению дискриминации, расширению возможностей женщин в сфере образования и занятости, а также поощрению их участия в общественной жизни. Подписанные Президентом распоряжения, национальные планы действий и государственные программы обеспечили формирование комплексного и всестороннего подхода, способствующего прогрессу в сфере расширения прав и возможностей женщин.

До сведения участников конференции было доведено, что в Азербайджане в конце прошлого года был принят новый Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2026-2028 годы. Документ предусматривает ряд прогрессивных инициатив, направленных на повышение общественной осведомленности по вопросам гендерного равенства, содействие равного участия женщин и мужчин в процессах принятия решений как в государственном, так и в частном секторах.

В завершение своего выступления председатель Милли Меджлиса вновь подчеркнула, что существующая в мире ситуация свидетельствует о необходимости продолжения последовательных мер по преодолению глубоко укоренившихся стереотипов и негативных социальных норм. Особое значение имеют дальнейшее укрепление законодательной базы и институциональных механизмов, а также повышение уровня общественной осведомленности.