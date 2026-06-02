Турция ожидает участие Трампа на саммите в Анкаре - ВИДЕО

Турция ожидает, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце. Как передает Day.Az, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью Bloomberg. По его словам, Трамп во время нескольких недавних звонков с президентом Эрдоганом дал понять, что планирует присутствовать на саммите.