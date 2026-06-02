Ровшан Рустамов о роли БТК в регионе
Баку-Тбилиси-Карс (БТК) уже не альтернатива, а основной маршрут.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.
"После модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс ее грузоперевозочные возможности значительно расширились, и проект вступил в новый этап развития", - сказал он.
По словам Р. Рустамова, линия БТК уже вышла за рамки традиционного транспортного сообщения и превратилась в одну из стратегических логистических артерий Евразии.
"Она представляет собой важнейший элемент Среднего коридора, который превращает выгодное географическое положение Азербайджана в реальное экономическое и стратегическое преимущество", - отметил он.
Р. Рустамов подчеркнул, что благодаря модернизации годовая пропускная способность железной дороги увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн грузов. Это позволяет осуществлять перевозки по направлению Восток-Запад быстрее и эффективнее.
"Благодаря этой линии наши логистические возможности не ограничиваются каспийским маршрутом и грузинскими портами. Мы получили прямой выход к европейской железнодорожной системе через Турцию. Интеграция железнодорожных и морских перевозок позволила Азербайджану стать региональным логистическим центром", - сказал он.
По словам Р. Рустамова, обновленная линия БТК повысит конкурентоспособность Среднего коридора как одного из самых коротких сухопутных маршрутов, соединяющих Китай и страны Центральной Азии с Европой.
"В документах, подписанных с китайской стороной, особое внимание уделено более широкому использованию БТК для развития грузоперевозок по Среднему коридору, и этот процесс уже перешел в практическую плоскость", - добавил он.
