Итальянская компания готова участвовать в новых энергопроектах Азербайджана

Saipem рассматривает проекты в сфере "зеленой" энергетики и декарбонизации в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил региональный менеджер итальянской нефтесервисной компании Saipem по Азербайджану, Казахстану, Румынии и Турции Эрнесто Ферленги.

"Азербайджан - для нас не просто очередной рынок. Это страна, где за почти 30 лет мы выстроили отношения, доверие и техническую экспертизу. Наше присутствие здесь имеет стратегическое значение, поскольку Каспийский регион остаётся одним из наиболее интересных и долгосрочных энергетических регионов в мире. Азербайджан сочетает политическую стабильность, сильных институциональных партнёров и глубокую техническую компетенцию в офшорных разработках. Все это делает его надежной средой для сложных проектов", - сказал Э. Ферленги.

По его словам, особенно привлекательным является четкое видение страны: сохранение лидерства в нефти и газе при одновременной подготовке к энергетическому переходу.

Менеджер добавил, что здесь присутствуют преемственность, долгосрочное планирование и открытость к международному сотрудничеству с такими инвесторами, как BP, Total, Adnoc, что крайне важно для компаний, которые инвестируют в экспертизу, людей и технологии на десятилетия, а не на короткие циклы.

"Мы рассматриваем Азербайджан как страну, где традиционная энергетика и новые энергетические решения будут сосуществовать ещё многие годы. В нефтегазовом секторе сохраняются важные возможности в офшорных разработках, подводных установках, модернизации действующих месторождений (brownfield) и газовой инфраструктуре. Это области, где у нас есть сильная экспертиза и где мы действительно можем приносить добавленную ценность, особенно при сложных условиях реализации проектов. Мы подходим к новым проектам с дисциплиной и избирательностью. Для нас важны не объёмы, а долгосрочное партнёрство, техническое совершенство и устойчивое создание ценности в стране", - подчеркнул Э.Ферленги.

Он сказал, что также рассматриваются проекты в сфере "зелёной" энергетики и декарбонизации.

"Энергетический переход для нас не абстрактная концепция и он уже является частью проектов, которые мы реализуем по всему миру. В Азербайджане мы наблюдаем растущий импульс в сфере офшорной ветроэнергетики, электрификации активов и декарбонизации цепочек поставок газа. Учитывая офшорный опыт Азербайджана и его экспортную инфраструктуру, страна имеет реальный потенциал играть роль в региональном энергетическом переходе.

Наша цель - вносить вклад через практические инженерные решения: будь то повышение эффективности существующих объектов, поддержка инициатив по управлению выбросами углерода или участие в будущих проектах возобновляемой энергетики в Каспийском регионе. Для нас важно соблюсти баланс: обеспечить энергетическую безопасность сегодня и одновременно формировать более устойчивую систему на будущее", - заключил Э.Ферленги.