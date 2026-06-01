Вот сколько будет стоить проезд по дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

Тарифный совет утвердил стоимость проезда по автомобильной дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша.

Как сообщает Day.Az, решение было принято на очередном заседании совета, состоявшемся 1 июня 2026 года.

Согласно информации, автодорога Ахмедбейли - Физули - Шуша, построенная в рамках масштабных восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных территориях, постановлением Кабинета министров Азербайджана от 1 апреля 2026 года была определена как платная.

В соответствии с законодательством, использование платных дорог остается на выбор водителей при наличии бесплатной альтернативной дороги, соответствующей государственным стандартам качества.

Согласно решению Тарифного совета, для легковых автомобилей и грузового транспорта массой до 3,5 тонны стоимость проезда составит 8,6 гяпика за километр. За весь маршрут водителям придется заплатить 6,99 маната.

Для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны и другой спецтехники тариф установлен на уровне 10,6 гяпика за километр, или около 8,62 маната за весь маршрут.

Для автобусов плата составит 7,1 гяпика за километр, а за весь путь - 5,77 маната. Для транспортных средств с прицепами и полуприцепами, а также автомобилей с тремя и более осями тариф установлен в размере 17,7 гяпика за километр, что составляет 14,39 маната за весь маршрут.

Также утверждены тарифы для мотоциклов. На дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша плата составит 4,65 гяпика за километр, а на трассе М-1 Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией - 5 гяпиков за километр.

Отмечается, что новая дорога Ахмедбейли - Физули - Шуша на 19,7 километра короче существующего маршрута. Кроме того, на ней действует более высокий скоростной режим, что позволяет водителям экономить время и топливо.

По данным Тарифного совета, средства, полученные от эксплуатации платных дорог, будут направлены на содержание автомагистралей и пунктов оплаты, ремонт, охрану, реконструкцию, проектирование и строительство новых автомобильных дорог.