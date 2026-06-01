В Турции открывается сезон ночных посещений музеев - ФОТО
С сегодняшнего дня в 20 музеях и археологических памятниках Турции посетители будут приниматься не только днем, но и в ночное время.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
Он отметил, что проект ночного посещения музеев, реализуемый с целью сделать культурное наследие Турции доступным и пригодным для ознакомления в любое время суток, продолжается и в этом году.
"В прошлом году в рамках этого же проекта исторические места Турции посетили более 1 миллиона человек. Этот высокий интерес еще раз продемонстрировал, насколько важно представлять культурное наследие в разное время суток", - подчеркнул Мехмет Нури Эрсой.
Проект продлится до 1 октября.
