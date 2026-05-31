Трамп выдвинул Ирану более жесткие условия

Президент США Дональд Трамп внёс изменения в прежнее предложение по возможному соглашению с Ираном и выдвинул более жёсткие условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, администрация Трампа пересмотрела проект возможного послевоенного соглашения с Ираном после и направила Тегерану обновлённое предложение. Сообщается, что американская сторона заняла на переговорах более жёсткую позицию, стремясь усилить давление на Иран и ускорить достижение договорённости.

В статье отмечается, что Трамп считает реакцию Ирана на предложения США недостаточно быстрой. В связи с этим новый вариант соглашения, представленный Вашингтоном, содержит более строгие требования по сравнению с предыдущим проектом. При этом детали обновлённых условий не раскрываются.

Напомним, ранее сообщалось, что возможное соглашение между США и Ираном может охватывать такие вопросы, как открытие Ормузского пролива, ядерная программа Ирана, запасы обогащённого урана и экономические ограничения.

Вместе с тем, Тегеран пока не подтвердил достижение окончательного соглашения.