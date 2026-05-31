Мощный взрыв в Мьянме - десятки погибших и раненых

По меньшей мере 46 человек погибли, еще 74 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в населенном пункте Намкхам на северо-востоке Мьянмы.

"Взрыв произошел в воскресенье в строении на северо-востоке Мьянмы, в котором, по предварительной информации, были складированы взрывчатые материалы, применяемые в горнодобывающей промышленности... Представитель спасательной службы, прибывший к месту происшествия, сообщил, что из-под завалов были извлечены тела 46 человек, в том числе шестерых детей... По его словам, 74 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения", - указывается в материале агентства.