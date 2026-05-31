В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Мухаммеде Мирзали.

Day.Az представляет публикацию:

Во французском Ренне старательно разыгрывают цирк с одним-единственным клоуном на арене.



Ну, как на арене - на скамье свидетелей. Речь про Мухаммеда Мирзали. Если кто не в курсе, это персонаж, который уже черт знает сколько лет живет по принципу - если день прошел без тусовки с армянами или грязи в адрес Баку, то считай зря с кровати поднимался.



Вообще Мирзали - удивительный персонаж. То он судился с властями Швейцарии - те отказали ему во въезде и наш общипанный, но непобежденный герой резко обвинил Берн в "потакании Азербайджану", то объявлял какие-то одному ему интересные "акции".



Особого шарма этой истории добавляет его многолетняя дружба с армянскими лоббистами. Там этого клоуна любят и ценят: достаточно посмотреть на профили Мирзали в соцсетях. Там селфи с армянскими друзьями вперемешку с нытьем о том, как ему хреново, как приходится "ходить за круассаном с охраной".



Образ вечного страдальца прямо особенно умиляет. Антиазербайджанские французские издания наперебой рассказывают про бронежилеты, охрану, а Мирзали старательно позирует для фоточек: ну прямо бедная загнанная овечка.



Черт с ним с замыслом, но актер из нашего героя не очень - ну или пиарщики слабые. В итоге чувак пытается строить из себя героя, а по факту нарисовал образ политической проститутки, которая продала собственное достоинство на распродаже и пытается убедить окружающих, что это была выгодная сделка.