​​Китай пригрозил ЕС

Китай пригрозил ответными мерами, если ЕС введет новые торговые ограничения.

Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство коммерции КНР.

"Если ЕС в одностороннем порядке пойдет на новые меры в торговле и применит дискриминационные ограничения, Китай прибегнет к решительным контрмерам для защиты своих интересов", - заявил представитель ведомства.

По его словам, каналы связи между КНР и ЕС остаются надежными.

В ведомстве также отметили, что Китай и ЕС обсуждают создание механизма консультаций по вопросам торговли и инвестиций. Кроме того, представитель ведомства заявил, что Китай ожидает от ЕС соблюдения правил Всемирной торговой организации, поддержки свободной торговли и честной конкуренции, а также решительного противодействия протекционизму и односторонним действиям.