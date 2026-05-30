Китай пригрозил ЕС
Китай пригрозил ответными мерами, если ЕС введет новые торговые ограничения.
Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство коммерции КНР.
"Если ЕС в одностороннем порядке пойдет на новые меры в торговле и применит дискриминационные ограничения, Китай прибегнет к решительным контрмерам для защиты своих интересов", - заявил представитель ведомства.
По его словам, каналы связи между КНР и ЕС остаются надежными.
В ведомстве также отметили, что Китай и ЕС обсуждают создание механизма консультаций по вопросам торговли и инвестиций. Кроме того, представитель ведомства заявил, что Китай ожидает от ЕС соблюдения правил Всемирной торговой организации, поддержки свободной торговли и честной конкуренции, а также решительного противодействия протекционизму и односторонним действиям.
