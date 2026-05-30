В Азербайджане вырос рынок добровольного страхования

В январе - апреле текущего года за счет видов добровольного страхования в Азербайджане было собрано 518 миллионов манатов страховых премий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 66,1 миллиона манатов, или на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период выплаты по видам добровольного страхования увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,6 миллиона манатов, или на 34%, достигнув 250,6 миллиона манатов.

Таким образом, в январе - апреле текущего года на каждые 100 манатов страховых премий, собранных на рынке добровольного страхования, клиентам было возвращено 48,4 маната.

Отметим, что в январе - апреле текущего года через действующие в Азербайджане страховые компании было собрано страховых премий на сумму 610,216 миллиона манатов. Это на 21,7 миллиона манатов, или на 3,7% больше показателей соответствующего периода прошлого года.

Объем же страховых выплат за отчетный период составил 304,353 миллиона манатов. Согласно данным, это на 73 миллиона манатов, или на 31,6% больше по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года.