В Ханкенди заработало новое предприятие

В городе Ханкенди начало работу предприятие по производству рабочих перчаток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, на предприятии, принадлежащем ООО "GP Safety", будет производиться четыре вида рабочих перчаток различного назначения.

Сообщается, что годовая производственная мощность предприятия составляет 25 миллионов пар перчаток. На первоначальном этапе продукция будет направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. В дальнейшем планируется экспорт производимой продукции на европейский рынок.

Отмечается, что предприятие обеспечит постоянной занятостью 35 человек. В реализацию проекта инвестировано 3,5 миллиона манатов. В рамках государственной поддержки на создание предприятия был выделен льготный кредит в размере 1 миллиона манатов. Кроме того, на основании документа о стимулировании инвестиций была применена льгота по НДС в размере 238 тысяч манатов на импортируемую технику и оборудование.

Подчеркивается, что начало деятельности предприятия будет способствовать развитию легкой промышленности в Ханкенди, созданию новых рабочих мест и укреплению экономического потенциала региона.

Напомним, что 28 мая Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия.