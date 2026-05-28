Израиль ликвидировал ключевых командиров ХАМАС в Газе

Армия Израиля сообщила о ликвидации двух ключевых представителей ХАМАС в результате точечного авиаудара по району Хан-Юнеса на юге сектора Газа, передает Day.Az.

Как заявили в пресс-службе ЦАХАЛ, 26 мая был ликвидирован глава центральной сети по переводу средств ХАМАС Ихаб Каризим. По данным израильской стороны, он отвечал за перевод миллионов долларов военному крылу организации и финансирование атак против израильских военных и гражданских лиц.

В результате того же удара был также ликвидирован командир подразделения производственного штаба ХАМАС Мухаммад аль-Хабаш, который, как утверждается, участвовал в производстве оружия для боевиков организации на протяжении всей войны.