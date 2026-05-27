"Барселона" готова отдать десятки миллионов за "нового Неймара"

Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к 16-летнему вингеру "Атлетико Минейро" Габриэлю Венено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, испанское издание уже назвало юного бразильца "новым Неймаром".

По информации источника, "Атлетико Минейро" готов отпустить футболиста за 20 миллионов евро.

Отмечается, что даже в случае оформления трансфера Венено не сможет выступать за "Барселону" до достижения совершеннолетия. После 18-летия бразильца планируется зарегистрировать в молодежной команде каталонского клуба.

На данный момент Габриэль Венено играет за команду "Атлетико Минейро" U17. В нынешнем сезоне он провел четыре матча за молодежный состав бразильского клуба.