Апелляционная жалоба по делу граждан Армении принята к производству

Принята к производству апелляционная жалоба на судебный приговор в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и в совершении других многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
